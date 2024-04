Europa-Double? Matthäus glaubt an FC Bayern, BVB und Leverkusen

Die deutschen Mannschaften sind weiterhin gut in den europäischen Wettbewerben vertreten. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommen zwei von vier Halbfinalisten der Champions League aus der Bundesliga, zudem ist Bayer Leverkusen noch in der Europa League vertreten. Nach dem Titelgewinn von Eintracht Frankfurt im Jahr 2022 ist die Chance also da, dass erneut ein Titel nach Deutschland kommt. Lothar Matthäus hält sogar einen deutschen Doppelerfolg für realistisch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn dieser sich jetzt entscheiden müsste, wer die Champions League in diesem Jahr gewinnt, wäre seine Antwort: „Bayern München“. Das sagt er gegenüber der Sport Bild. Selbst die Chance für ein rein deutsches Finale sieht er bei 50:50. „Bayern ist ein bisschen mehr Favorit gegen Real als Dortmund gegen Paris, aber ich traue es beiden Mannschaften zu“, sagt der Weltmeister von 1990.

Besonders das Ausscheiden von Manchester City sei wichtig dafür gewesen. „Ich denke, das man sich intern bei Bayern über das Aus von City gegen Real gefreut hat. Denn die Mannschaft von Pep Guardiola strotzt vor Stärke, Kraft, Geschwindigkeit. Real lebt dagegen von der Erfahrung, ist in Manchester in der zweiten Halbzeit ins Schwimmen geraten“, analysiert Matthäus.

Lothar Matthäus sieht Bayern und Leverkusen als Europacup-Favoriten

Real-Star Toni Kroos „wie ein alter Wein“

Ein elementarer Teil der Madrid-Elf ist Nationalspieler Toni Kroos, der mit seinen 34 Jahren weiterhin die Fäden in Reals Mittelfeld zieht. „Toni Kroos ist wie ein alter Wein - je älter, desto besser!“, findet auch Matthäus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch Kroos und seine Mitspieler haben bereits gezeigt, dass sie schlagbar sind, als sie sich im Achtelfinale nur hauchzart gegen RB Leipzig durchsetzen konnten.

Auch Edin Terzic müsste sich nach Ansicht von Lothar Matthäus nicht vor PSG verstecken. „Dortmund ist gegen PSG sicher nicht der Außenseiter. Das hat der BVB schon in der Gruppenphase gezeigt. Und das, obwohl sie beim 0:2 in Paris die schlechteste Leistung in dieser Saison in der Königsklasse gezeigt haben“, findet der heutige TV-Experte.

Matthäus hofft auf deutsch-italienisches Finale

In der Europa League ist für ihn ebenfalls die deutsche Mannschaft Favorit auf den Titel. Neben den weiteren Halbfinalteilnehmern AS Rom, Atalanta Bergamo und Olympique Marseille wäre Leverkusen die stabilste Mannschaft. „Die Mannschaft von Xabi Alonso ist so viel weiter als noch vor einem Jahr. Zudem ist es ein Vorteil, dass das Rückspiel in Leverkusen stattfindet“, so Matthäus, der auf ein Finale zwischen Bergamo und Leverkusen hofft.

Es wäre ein Achtungserfolg für den deutschen Fußball, der aus England oftmals als „Bauernliga“ abgestempelt wird, in der junge Spieler entwickelt werden und anschließend in die Premier League wechseln. „Wir machen uns in Europa immer zu klein. Deutschland und Italien haben enorm aufgeholt. Und es sind ja nicht nur diese drei Mannschaften bei uns: Dazu kommen künftig mit Leipzig und Stuttgart zwei weitere starke Mannschaften. Diese Stärke wird uns auch in der Nationalmannschaft die Möglichkeit geben, in den Turnieren weit zu kommen“, meint der 63-Jährige.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darüber hinaus hält er sogar einen Triple-Erfolg der Werkself für realistisch. Die Meisterschaft in der Liga haben sich Wirtz und Co. bereits am 29. Spieltag gesichert, im DFB-Pokal trifft man am 25. Mai auf Kaiserslautern, die momentan in der zweiten Liga Richtung Abstieg taumeln.