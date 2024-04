FC Bayern? "Vielleicht sind sie einfach zu satt" | Kolumne von Stefan Effenberg

was nehmen wir nun mit aus dieser Blamage des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim (2:3)? Sinken sie jetzt noch tiefer, wenn sie so weiterspielen? Diese Möglichkeit besteht durchaus.

Die Bayern haben jetzt noch sechs Bundesliga -Spiele vor der Brust, die Gefahr ist also absolut da. RB Leipzig hat in Freiburg gewonnen, der VfB Stuttgart ist punktgleich und unglaublich stabil.

Klar, noch sind einige Punkte zu holen, um die Qualifikation für die Champions League zu schaffen. Die Bayern sollten - wie ihr Sportvorstand Max Eberl sagte - aber auch ein bisschen in den Rückspiegel schauen nach dieser Leistung.

„Kein Fan davon, immer auf den Trainer zu gehen“

Vor allem sind die Spieler für die Misere verantwortlich - ich bin kein Fan davon, immer auf den Trainer zu gehen. Es nur an Thomas Tuchel festzumachen, ist nicht fair. Da musst du jetzt die Spieler an der Ehre packen.

Ganz ehrlich: Früher hätten die Bayern so eine Partie wie gegen Heidenheim nach einer 2:0-Führung einfach runtergespielt. Aber jetzt siehst du totale Verunsicherung. Und es stellt sich die Frage: Wie soll das denn gegen den FC Arsenal funktionieren?

Da geht es um Eigenverantwortung - dafür brauchst du den Coach nicht. Bayern macht alles richtig, wenn sie jetzt bis zum Ende der Saison an Tuchel festhalten und dann im Sommer den Kader verändern und infrage stellen.

Aber Max Eberl kennt das Geschäft, er weiß genau, worauf es jetzt ankommt. Mit wem will ich in die neue Saison gehen? Vielleicht sind sie einfach zu satt. Auf jeden Fall muss da frisches Blut rein.

Effenberg: „Bayern hat einen ganz anderen Anspruch“

Ich weiß, dass die Mehrheit der Spieler pro Tuchel sind. Darum irritiert mich auch diese Leistung so. Ich kann an die Spieler nur appellieren - nämlich gegen Arsenal noch einmal alles rauszuhauen.

„Zeigen, dass du gar nicht so schlecht bist“

Eigenverantwortung musst du doch auch daraus ziehen, dass du Woche für Woche auf die Nuss bekommst, von den Medien und von außen. Daraus musst du doch Motivation ziehen und jetzt zeigen, dass du gar nicht so schlecht bist.

Tuchel nach Pleite: "Ist Murphys Law ... Was schiefgehen kann, geht schief"

Wenn die Bayern aber wieder so verteidigen wie in Heidenheim, dann wird es in London ganz übel.