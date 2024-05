Bundesliga: Ein neuer Name im Trainerkarussell - kommt Raúl?

Es war ein Transfer mit Wumms-Charakter: Der große Raúl, dreimaliger Champions-League -Sieger, wechselte 2010 in die Bundesliga zum FC Schalke 04. Auch, wenn die Königsblauen zu dieser Zeit sportlich ein deutlich größerer Name waren, als sie es momentan sind, kam der Wechsel des Real-Stars doch ziemlich überraschend.

Zwei Jahre später war die Zusammenarbeit schon wieder zu Ende, nach zwei Stationen in Katar und den USA beendete er seine Karriere und begann als Trainer. Nun möchte er in die Bundesliga zurückkehren.

Raúl offenbar heiß auf die Bundesliga

Während seiner Zeit in Gelsenkirchen habe Raúl die Liga lieben gelernt, heißt es in dem Bericht. Der einstige Angreifer möge den Spielstil und spreche zudem die Sprache. Außerdem hat Raúl mit Xabi Alonso jemanden, der bereits vorgemacht hat, dass es klappen kann.

Denn ihre Geschichte ist recht ähnlich: Beide spielten als Profis bei Real, waren dort mehr als erfolgreich, und wechselten kurz vor ihrem Karriereende in die Bundesliga - Raúl zu Schalke, Alonso zu den Bayern. Und auch Alonso hatte seine Trainerkarriere in der Akademie der Madrilenen gestartet. Nun könnte mit dem Schritt in die Bundesliga die nächste Parallele folgen.