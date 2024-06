Ein gefährlicher BVB-Trend: Woher kommt der Talentschwund?

BVB-Talente verlassen den Verein – zu wenig Geduld?

Den Weg an den Niederrhein geht auch Charles Herrmann , der im Finale für die U19 auflief, zuletzt mit der deutschen U17-Nationalmannschaft für Furore sorgte und Welt- und Europameister wurde. Nachwuchsspieler Rafael Lubach, der das Endspiel um die deutsche Meisterschaft wegen einer Sperre verpasst hatte, schließt sich im Sommer dem 1. FC Nürnberg an.

U19-Coach Mike Tullberg übte auf SPORT1 -Nachfrage Kritik: „Am Ende ist es so, dass durch die EM und WM ein Riesen-Hype um die Jungs, nicht nur um Charles, entstanden ist […]. Ob es richtig ist oder falsch, will ich nicht beurteilen. Grundsätzlich finde ich, dass die Jungs heutzutage mehr Geduld mitbringen müssen.“

BVB Talentschwund: „Man kann nicht jedem den gleichen Weg aufzeigen“

Die U17 des BVB steht mit insgesamt acht deutschen Meisterschaftstiteln an der Spitze. Bei der U19 holte sich nur der VfB Stuttgart (10) mehr Titel als die Dortmunder (9). Doch gerade in den vergangenen Jahren waren die A-Jugendlichen, auch unter Führung des langjährigen Nachwuchsleiters und neuen BVB-Geschäftsführers Lars Ricken, unangefochtene Nummer eins.

Zum zwölften Mal insgesamt und zum dritten Mal in Folge standen sie im Finale. Eine bessere Perspektive kann ein Verein seinen Nachwuchsspielern eigentlich nicht bieten und dennoch sehen einige Talente ihre Zukunft bei anderen Klubs. Lars Ricken meinte am Rande des U19-Finalspiels auf SPORT1 -Nachfrage: „Man kann nicht jedem den gleichen Weg aufzeigen. Das sind Normalitäten.“

BVB-Juwel Moukoko als Beispiel für den harten Weg

Wie schwer der Sprung beim BVB von der Nachwuchsmannschaft in den Profibereich ist, zeigen die vielen Abgänge der U23 und auch das Beispiel des einstigen „Wunderkindes“ Youssoufa Moukoko. Insgesamt 13 Spieler verlassen die „zweite“ Mannschaft des BVB, die in der 3. Liga eine Rekordsaison (54 Punkte) hinlegte.

Das Dortmunder „Wunderkind“ Moukoko musste in dieser Saison schmerzhaft erfahren, wie hart Profifußball sein kann. Der 20 Jahre alte Offensivspieler schoss in der Jugend alles kurz und klein und wartet nach wie vor auf seinen großen Durchbruch. Ein zeitnaher Wechsel, zumindest auf Leihbasis, könnte sich auch bei ihm im Sommer anbahnen.

BVB-Talent Wätjen schafft den Sprung in den Profikader

Ob es an mangelnder Geduld der Talente liegt oder auch nicht, es zeigt am Beispiel der Dortmunder, des besten Nachwuchszentrums Deutschlands, wie schwer der Weg in den Profifußball am Ende ist.