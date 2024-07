Bayern-Ansage zu Davies: "Geht auch um klare Linien"

Zu hohe Gehälter? Finanz-Boss lässt aufhorchen

Diederich deutet an, dass die Bayern aktuell eine zu hohe Gehaltsstruktur im Profispieler-Bereich pflegten: „Ich sage mal so: Wir alle sind davon überzeugt, auch mit einer angepassten Gehaltsstruktur unsere sportlichen Ziele erreichen zu können.“

Bayern-Boss Diederich: „Gibt inflationäre Tendenzen“

Der 59-Jährige verhehlte dabei ebenso wenig, dass man an der Säbener Straße womöglich einen zu großen Kader unterhalte: „Wir haben uns vor dem Sommer hingesetzt und die Karten gelegt. Aber natürlich liegt die Verantwortung für Transfer-Entscheidungen bei Max Eberl als Sportvorstand - und das betrifft auch mögliche Abgänge. Meine Aufgabe ist dabei im Dialog mit Max die finanzielle Seite . Wir besprechen uns dazu zu dritt im Vorstand.“

Angesichts seiner 20 Jahren Finanz-Expertise sei es ihm „wichtig, die Dinge in der Balance zu halten: Man muss bei allem Streben nach sportlichem Erfolg – und das ist das oberste Ziel des FC Bayern - auch die ökonomische Seite im Blick haben.“

100-Millionen-Transfers will Diederich in diesem Zusammenhang keineswegs zur Normalität werden lassen: Der einstige Neymar-Transfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain (2017 für eine Ablösesumme von 222 Millionen Euro, Anm. d. Red.) habe “alle Schallmauern durchbrochen. Der Markt ist komplex, wird immer komplexer. Und es gibt inflationäre Tendenzen, die dem Sport nicht unbedingt guttun. Könnten wir uns große Summen leisten? In sehr gut begründeten Einzelfällen, ja. Wollen wir? Nur bei wirklich besonderem Bedarf. Bei Harry Kane war es uns klar.“