FC Bayern: Kahn schießt zurück gegen Kimmich - "Da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig"

Darauf angesprochen, ob er die Anschuldigungen des 29 Jahre alten deutschen Nationalspielers in Diensten des FC Bayern auf sich bezogen habe, entgegnete Kahn bei der Bild: „Ja, ich habe das zum Teil schon auf mich bezogen, weil ich zu der Zeit ja in der Verantwortung war. Nur: Will irgendeiner für sich da draußen in Anspruch nehmen, während dieser Corona-Zeit alles richtig gemacht zu haben? Und dass jeder wusste, was er wann, wo und wie zu sagen hat? Und zu wem zu sagen hat? Da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig.“