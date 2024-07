Lineker: Kompany für Bayern "auf jeden Fall" ein Risiko

Die Verpflichtung von Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern München überzeugt bei weitem nicht jeden. Auch Fußball-Experte Gary Lineker äußerte sich in einem Interview kritisch zu der Entscheidung.

„Kompany ist auf jeden Fall ein Risiko, weil er nicht wirklich Erfahrung hat. Man bekommt hier nicht Pep Guardiola“, sagte Lineker der Sport-Bild . Kompany, der erst beim RSC Anderlecht in Belgien und dann beim FC Burnley als Trainer tätig war, stehe noch am Anfang seiner Trainerkarriere.

Während seine erste Saison bei Burnley vielversprechend begann und er mit attraktivem Fußball begeisterte, wurde es nach dem Aufstieg deutlich schwieriger. Trotz finanzieller Investitionen in neue Spieler blieb der große Erfolg aus. „Kompany war etwas stur, was seine Spielweise anging“, erklärte Lineker weiter.

Olise und Palhinha: Ein Gewinn für Bayern

„Olise ist etwas Besonderes! Er hat so viel Talent“, schwärmte der BBC-Moderator. Trotz einiger Verletzungen, darunter am Oberschenkel, sieht er in Olise großes Potenzial. „Er hat etwas von Musiala, weil er ziemlich leicht Gegner umspielt und dann aus der Distanz oder im Strafraum den Abschluss sucht. Er ist torgefährlich und stark bei Standards. Bayern hat gut eingekauft!“