Wirbel um Moukoko-Ausbootung - kommt es zur Kehrtwende?

„Die Jungs haben gut trainiert, aber ich kann nur eine bestimmte Anzahl mitnehmen und es hat die beiden Junge getroffen“, erklärte Sahin den Verzicht von Moukoko und auch von Salih Özcan, fügte dann aber noch an: „Aber trotzdem wissen die Jungs um ihre Situation.“

Sahin offenbar kein Moukoko-Fan

Und die sieht so aus, als hätte Sahin keine Verwendung mehr für Youssoufa Moukoko. Denn im Kader ist der Youngster nach den Verpflichtungen von Maximilian Beier und Serhou Guirassy nur noch Stürmer Nummer vier.

Sogar Sébastien Haller zog in der Hierarchie an den Youngstern vorbei. Nach SPORT1-Infos will der BVB Moukoko abgeben, allerdings nicht zu jedem Preis.