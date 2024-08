Der Bayern-Deal, die aktuell nur Verlierer kennt - Zaragoza bald wieder weg?

Sogar beim Gegner erweckt Bryan Zaragoza Mitleid. Im Testspiel gegen Tottenham Hotspur bekam der Flügelstürmer des FC Bayern nach einer völlig verunglückten Mischung aus Torschuss und Querpass, die letztlich an Freund und Feind vorbei ins Toraus trudelte, von Spurs-Verteidiger Pedro Porro einen aufmunternden Klaps in den Nacken.

Zaragoza wird Bayern-Ansprüchen nicht gerecht

Es gehe nun darum, „die richtige Leihe zu finden“, fügte Eberl an. Denn die Aussicht auf mehr Spielpraxis ist im Starensemble der Bayern im Vergleich zur Vorsaison, in der er nur 171 Minuten Bundesliga -Minuten ohne Torbeteiligung sammelte, nicht besser geworden. Im Gegenteil. „Auf der Außenbahn haben wir Michael Olise noch dazubekommen, da könnte Bryan es etwas schwerer haben“, sagte Eberl.

Zaragozas Abgang sorgt für Unmut

Doch ausgezahlt hat sich der Deal bislang für keinen Beteiligten. Am ehesten profitierte noch Zaragozas Ex-Verein FC Granada durch die zusätzlichen Millionen. Doch sportlich war sein Abgang nicht zu kompensieren, die Andalusier stiegen ohne ihren Leistungsträger in die 2. Liga ab.

Vorwürfe gegen Tuchel

Hilft Zaragoza ein Schritt zurück nach Spanien?

Ein möglicher Schritt zurück in seine spanische Heimat könnte Zaragoza daher nun helfen, auch sportlich wieder in die Spur zu finden. Übereinstimmenden Berichten zufolge soll vor allem der FC Valencia an einer Leihe interessiert sein. Auch der FC Girona, das Überraschungsteam der Vorsaison, wird als mögliches Ziel genannt. Sogar über den FC Barcelona wird in Spanien spekuliert.