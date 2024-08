FC Bayern: Spannende Enthüllung über Trainersuche!

„Ich könnte es tun, aber nicht mehr als Vereinstrainer. Ich bin aber von Bayern München angefragt worden“, sagte van Gaal in einer Talkshow des niederländischen Privatsenders RTL4 , als er von Moderator Humberto Tan nach einer möglichen Rückkehr in den Trainerjob gefragt wurde.

Er sei selbst „sehr überrascht“ gewesen, gab der 72-Jährige an, der bestätigte, dass die Kontaktaufnahme des FCB stattgefunden habe, bevor sich die Münchner am Ende für Vincent Kompany entschieden .

Van Gaal äußert Zweifel an Kompany

Dessen Inthronisierung hatte van Gaal übrigens mit Skepsis aufgenommen . „Ich denke, dass Kompany ein talentierter Trainer ist, der aber nicht so viel Erfahrung hat“, befand der Niederländer und erklärte, dass andere Namen, die gehandelt wurden, im Gegensatz zum Belgier „hoch respektiert“ seien. „Sie haben viele Trainer gefragt, ob sie kommen - und sie sind nicht gekommen. Das ist nicht so schön für Bayern“, kommentierte er weiter und bezog sich nach seinen neuesten Aussagen damit auch selbst ein.

Bayern-Stars wollten van Gaal als Nationaltrainer

Und auch bei vielen Spielern ist der autoritäre Übungsleiter in guter Erinnerung geblieben, was sich zeigte, als Deutschland nach der Entlassung von Hansi Flick auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer war.

„In Deutschland wollten mich viele Ex-Spieler. Das konnte man in allen deutschen Medien lesen. Schweinsteiger, Lahm, Thomas Müller, sie wollten mich als Nationaltrainer. Aber sowohl in England als auch in Deutschland nehmen sie nicht so oft einen ausländischen Trainer“, erklärte van Gaal.