Mislintat? BVB-Boss zieht Terzic-Vergleich

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken äußert sich erstmals öffentlich zum Wirbel um Sven Mislintat. Was er zu einem frühen Aus des Kaderplaners und zur Stimmung im Team sagt.

“Das, was ich am Sonntag lesen musste, entspricht nicht der tatsächlichen Situation“, bekräftigte Ricken der Deutschen Presse-Agentur . „Es hat auch keinen Streit zwischen Nuri Sahin und Sven Mislintat gegeben. Und es gab keinen Verweis von Sven Mislintat“, bekräftigte er.

Der neue BVB-Boss betonte dabei, dass die Aufgaben bei den Schwarz-Gelben klar verteilt seien. Mislintat solle seine Expertise in der Kaderplanung einbringen, Transferideen entwickeln und im Hintergrund wirken. Zudem seien die Interviews, die mit dem 51-Jährigen geführt werden, mit dem Klub abgesprochen gewesen.

Ricken: „Top-Atmosphäre im Team“

„Auch Edin Terzic hatte in seiner Zeit als Technischer Direktor beim BVB keine operative Nähe, weil seine Aufgaben einfach andere waren“, erklärte Ricken, der seinen Posten im Mai angetreten hatte, als Nachfolger von Hans-Joachim Watzke.

Entgegen der Berichte herrsche im Trainingslager eine „Top-Atmosphäre im Team und im Staff“. Die Stimmung sei „ein guter Mix aus Intensität, Bereitschaft und Lockerheit“. So hätten am Montagabend die Neuzugänge singen müssen - „es wurden Tränen gelacht“, so Ricken.