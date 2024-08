Wut bei Union nach Gosens‘ irrem Abgang - "Eine Katastrophe!"

Ein Deal mit reichlich Nachwirkung. „Da muss ich ehrlich sagen: Es ist eine Katastrophe“, fand Rani Khedira nach dem Union-Sieg gegen St. Pauli (1:0) im Interview mit DAZN klare Worte. Der Kapitän klagte insbesondere über das Hin- und Her, das am Freitagabend nicht nur Transfer-Experten, sondern vor allem die Mannschaft und den Betroffenen selbst verwirrt habe.

Transfer-Chaos bei Union: Gosens “völlig aufgelöst“

„Wenn man das so am Spieltag mitnehmen muss, finde ich das komisch. Entweder man macht es nach dem Spieltag oder ganz klar noch vor dem Spieltag. Aber nicht am Spieltag selbst. Das ist dann schon sehr, sehr schwierig für eine Mannschaft“, so Khedira weiter.