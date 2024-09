FC Bayern: Bringt Sané jetzt alles durcheinander?

Leroy Sané ist zurück! Und mit ihm eine weitere Option auf den Flügeln des FC Bayern. Der Nationalspieler könnte nochmal neuen Schwung in den Konkurrenzkampf bringen.

Seit Arjen Robben und Franck Ribéry sind die Flügelposition beim FC Bayern etwas ganz Besonderes. Die beiden Klub-Legenden prägten in ihrer aktiven Zeit das Spiel des Rekordmeisters so nachhaltig, dass sich jeder Nachfolger stets an dem Niederländer und dem Franzosen messen lassen muss.