Bayer-Star wütet - und zählt sogar Kollegen an!

Lukas Hradecky wollte sich gar nicht mehr beruhigen: Die Leistung seiner Teamkameraden in den 90 Minuten zuvor hatte ihm überhaupt nicht geschmeckt. Dabei hatte das Spiels aus Sicht von Bayer 04 Leverkusen doch so vielversprechend begonnen - doch diese vermeintliche Sicherheit dank einer frühen 2:0-Führung gegen Aufsteiger Holstein Kiel ging nach hinten los.

„Das kam zu schnell, zu einfach. 2:0-Vorsprung, das darfst du nicht herschenken, egal ob das Bayern, Milan oder Kiel ist“, sagte der Kapitän nach dem Spiel. Doch damit noch lange nicht genug, denn Hradecky redete sich in der Mixed-Zone der BayArena aufgrund des Unentschiedens fast schon in Rage.

Recht besonnen meinte er zunächst noch: „Wir lassen metaphorisch gesagt den Patient am Leben. Diese Eifrigkeit, diese Bissigkeit habe ich heute nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht zu gezwungen gespielt, zu viele Flanken geschlagen. Da standen die Kieler gut, haben sich den Punkt verdient“, sagte der Finne.

„Nicht den Willen gesehen, das Spiel zu töten“

Diesmal war es der Torwart, der sein Team auch nochmal an die Grundsätze, die Leverkusen im vergangenen Jahr erst so stark gemacht hatten, erinnerte.

Hradecky sauer: „Nicht akzeptabel“

Bayer nach Pause gegen Frankfurt gefordert

Um dort nicht wieder defensive Lücken zu offenbaren, muss sich laut des Kapitäns der Werkself so einiges verbessern: „Mit so einem Spiel gewinnen wir da gar nichts. Mit so einer Einstellung gewinnst du gar nichts. Ich hoffe, dass jeder in der Länderspielpause aufwacht. So kann es nicht weitergehen.“