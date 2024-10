BVB: Ein vernichtendes Urteil von Sahin - SPORT1-Kommentar zur Pleite in Augsburg

Wer Borussia Dortmund am Samstagnachmittag in Augsburg spielen sah, der konnte sich kaum vorstellen, dass ein Großteil dieser Mannschaft vor nicht einmal fünf Monaten im Finale der Champions League gestanden hatte.

Beim BVB kommt einiges zusammen

Denn natürlich ist der holprige Saisonstart nicht nur an Emre Can festzumachen, auch wenn der erneut nur eingewechselte BVB-Kapitän beim Augsburger Siegtreffer einmal mehr keine gute Figur machte.

Und nein, es liegt auch nicht nur an Neu-Trainer Sahin , selbst wenn der sich zuletzt in Madrid gewaltig vercoachte und die von ihm angedachte Spielidee auf dem Platz insgesamt noch zu selten zu erkennen ist.

Sahin lässt aufhorchen

Verfestigt sich in den kommenden Wochen der Eindruck, dass der eine oder andere Spieler aktuell vielleicht nicht nur nicht kann, sondern auch nicht will, drohen die Schwarzgelben ihr größtes Faustpfand zu verspielen: ihre Fans.

Jene Fans, die ihre Mannschaft vor heimischer Kulisse in bislang fünf Heim-Pflichtspielen zu fünf Siegen peitschten und die auch in Augsburg 99 Minuten lang Vollgas auf den Rängen gaben, ehe sie die Mannschaft von der erneuten Enttäuschung frustriert mit Pfiffen verabschiedeten. Jene Fans, von denen Nuri Sahin anschließend sagte, es werde an ihnen „niemals scheitern, dass wir ein Spiel gewinnen - die werden immer da sein“.

Und dann ergänzte der BVB-Trainer: „Wir sind dran. Wir sind diejenigen, die liefern müssen - und nur wir.“ Am besten schon am Dienstagabend: wieder auswärts, diesmal in Wolfsburg, in der 2. Runde des DFB-Pokals.