Heidel über Klopp und Red Bull: "Die Fußball-Romantik ist schon lange vorbei"

Fußball-Romantik? „Die ist aber schon lange vorbei.“

„Jürgen ist sich den ganzen Diskussionen um RB bewusst. Kloppo ist aber so wie er ist und macht auch mal Dinge, bei denen er sich nicht am Mainstream orientiert. RB gehört zum Fußball-Geschäft dazu“, sagt Heidel jetzt: „Das muss man nicht unbedingt gut finden. Ich bin sicherlich auch einer der Kritiker von RB, aber wir werden die Uhr nicht mehr zurückdrehen. Mir schrieb auch einer: ‚Jetzt ist die Fußball-Romantik vorbei.‘ Die ist aber schon lange vorbei.“

Der Mainzer Macher verriet außerdem, dass er bereits vor der Bekanntgabe in den Schritt des ehemaligen Liverpool -Trainers eingeweiht war: „Wir waren gerade in letzter Zeit viel zusammen. Daher wusste ich es schon.“

Klopp-Deal für Red Bull „außergewöhnlich“

Der 61-Jährige kann Klopps Entscheidung auch nachvollziehen: „Für ihn war klar, dass er nicht am Spielfeldrand stehen will. Für ihn war aber auch klar, er will noch was mit Fußball machen. Nun hat er eine Möglichkeit, wo er beide Dinge verbinden kann.“