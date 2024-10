Risiko-Taktik mit vielen Gegentoren: Zahlt sich Bayerns Sturheit aus?

Der FC Bayern kassierte zuletzt viele Gegentore - und wenig erfreuliche Ergebnisse. An der risikoreichen Taktik will Trainer Kompany aber dennoch nichts verändern. Ist das berechtigte Überzeugung oder riskante Sturheit?

Das vierte Tor des FC Barcelona beim 4:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Bayern war symbolisch. Symbolisch dafür, wie sich die aktuellen Probleme der Münchner darstellen. Kurz hinter der Mittellinie spielte Lamine Yamal einen langen Ball hinter die Abwehrreihe des Rekordmeisters. Der bereits in die Tiefe gestartete Raphinha nahm den Ball mit, entledigte sich der beiden Innenverteidiger Dayot Upamecano und Min-jae Kim und versenkte die Kugel vorbei an Manuel Neuer im Tor.