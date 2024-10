Kurioses Interview um Müller - Wunderschöne "Krise"

Bayern-Routinier Thomas Müller gibt nach dem 3:3 in Frankfurt ein kurioses Interview. Die Taktik von Trainer Vincent Kompany verteidigt er vehement.

Wieder einmal hatten die Bayern unter dem neuen Trainer Vincent Kompany große Dominanz entwickelt, zahlreiche Chancen herausgespielt - dreimal jedoch konterte Frankfurt gegen den weit aufgerückten Rekordmeister eiskalt. Genau dieses Risikospiel rückte Ballack bei allem Lob für die Münchner in den Fokus. Denn schon zum dritten Mal in Folge verpasste das Team einen Sieg.

Müller schwärmt: „Es war ein Genuss“

Müller fuhr fort: „Heute geht es 3:3 aus. Frankfurt kann hier maximal vier Tore schießen - und heute haben sie sogar drei gemacht, weil Frankfurt diese Klasse vielleicht hat.“ Was der Bayern-Star dabei allerdings unterschlägt, ist, dass alle vier Chancen riesige Gelegenheiten waren, da die Eintracht-Spieler teils mehr oder weniger allein auf das Tor zulaufen durften.“

„Wenn wir dieses Spiel 15-mal genauso spielen würden, dann würden wir es 13-mal gewinnen“, war sich der 35-Jährige dennoch sicher: „Das ist eine gute Spielweise, wenn du so einen starken Gegner auswärts so dominierst. Es war ein Genuss, wie wir den Gegner eingeschnürt haben. Wir haben jetzt dreimal nicht gewonnen, aber in dieser Krise befinde ich mich sehr gerne.“