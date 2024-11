Außergerichtliche Einigung: Riemann kehrt bei Bochum zurück

Der Torhüter wird am Montag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Der Torhüter wird am Montag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Torhüter Manuel Riemann kehrt mit sofortiger Wirkung in den Kader des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zurück. Das gab der Verein am Montag bekannt und teilte zudem mit, dass der Rechtsstreit mit dem langjährigen Schlussmann beendet sei. Riemann werde die Rückennummer 31 erhalten und erstmals am Montag wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Beide Parteien hätten sich "darauf verständigt, sich nicht weiter zur Sache zu äußern".