BVB: Kobel trotz Verletzung zur Nationalmannschaft

Gregor Kobel fällt weiterhin mit einer Hüftverletzung bei Borussia Dortmund aus. Dennoch fährt der Torwart in der Länderspielpause zur Schweizer Nationalmannschaft. BVB-Trainer Nuri Sahin erklärt den Grund.

Die Situation rund um die Hüftverletzung von Gregor Kobel bei Borussia Dortmund bleibt weiterhin kurios. Obwohl der Keeper beim Auswärtsspiel in Mainz (Samstag, 15:30 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung steht, fährt der 26-Jährige in der kommenden Woche zur Schweizer Nationalmannschaft. Das verriet BVB-Trainer Nuri Sahin auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz.