"Ey Leute!" Ex-Torjäger sieht Didi Hamann mächtig auf dem Holzweg

Klos nicht einverstanden mit Hamanns Aussagen

Gleichzeitig merkte der ehemalige Profi von Arminia Bielefeld aber an, Hamanns Aussagen würden nicht immer der Realität entsprechen. Hamanns Aussage etwa , ein Spieler müsse dreimal in der Woche spielen können, kann Klos überhaupt nicht nachvollziehen.

„Einfach so pauschal zu sagen, ein Fußballspieler muss dreimal in der Woche 90 Minuten schaffen - den Fußball von heute kann man mit den Fußball, den Didi Hamann gespielt hat, in gar keiner Weise mehr vergleichen. In gar keiner Weise - der Fußball ist heutzutage so unfassbar schnell. Der Fußball ist so krass intensiv.“