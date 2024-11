FC Bayern: Hamann schießt gegen Neuer - Bayern-Boss antwortet

Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an Bayern-Torhüter Manuel Neuer. Eine Reaktion der Münchner folgt prompt - und fällt deutlich aus.

Dietmar Hamann übt scharfe Kritik an Bayern-Torhüter Manuel Neuer. Eine Reaktion der Münchner folgt prompt - und fällt deutlich aus.

Kurz vor dem Bundesliga -Topspiel gegen Borussia Dortmund ( Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER ) hat Dietmar Hamann einmal mehr kritische Worte in Richtung des FC Bayern geäußert. Der 51-Jährige nahm in seiner Rolle als TV-Experte Torhüter Manuel Neuer ins Visier und stellte dessen Leistungen infrage.

„Es hat dieses Jahr schon öfter Situationen gegeben, wo Neuer an Toren Schuld war oder wo er Glück hatte, wie in Bochum, dass Minjae Kim den Ball von der Linie kratzt“, betonte Hamann bei einer Presserunde des Senders Sky . „Das heißt, wenn du Bälle über die Köpfe der Abwehr spielst: Da hat ihn sein Timing das ein oder andere Mal im Stich gelassen.“

Eine Antwort des deutschen Rekordmeisters auf die Aussagen des früheren Bayern-Profis ließ nicht lange auf sich warten. Auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag wurde Sportdirektor Christoph Freund mit Hamanns Kritik konfrontiert.

Freund wird deutlich: „Entscheidend ist, was wir denken“

„Wir leben in einem Land, in dem es Meinungsfreiheit gibt. Das ist ja gut“, zeigte sich Freund diplomatisch. Gleichzeitig machte er unmissverständlich klar, dass man vereinsintern eine andere Sicht hat: „Entscheidend ist, was wir denken. Wir vertrauen unseren Jungs.“