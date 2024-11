Hoeneß tritt bei Bayern erneut gegen Tuchel nach - "Unterschied wie Tag und Nacht"

Uli Hoeneß hält zum wiederholten Male mit Kritik an Ex-Coach Thomas Tuchel nicht hinterm Berg. Der Ehrenpräsident des FC Bayern verwahrt sich zudem dagegen, allzu viel Einfluss auf die Klub-Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund zu nehmen.

Uli Hoeneß hat einmal mehr recht unverhohlen Kritik am früheren FC-Bayern -Trainer Thomas Tuchel geübt. Während einer Forum-Veranstaltung der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft in Rüschlikon im Kanton Zürich meinte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters hinsichtlich eines Vergleichs mit Nachfolger Vincent Kompany: „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu vorher. Er ist kommunikativ und kümmert sich um seine Spieler. Das wussten wir zuvor aber nicht.“

Hoeneß, der auch ein klares Meisterschaftsversprechen abgab , fügte an: „Deshalb haben wir bei Pep Guardiola (Bayern-Coach zwischen 2013 und 2016, Anm. d. Red.) angerufen und ihn um Rat gefragt. Er sagte uns bloß, den könnten wir blind nehmen, er schaffe das. Eigentlich dürfte erfolgreichen Jahren beim FC Bayern nicht viel im Weg stehen.“ Hintergrund: Kompany hatte unter Guardiola einst als Verteidiger bei Manchester City gespielt, war von dem Spanier schon seinerzeit immer wieder in taktischen Dingen zu Rate gezogen.

„Heißt immer, dass ich alles bestimme“

Tuchel wiederum, von März 2023 bis Juni dieses Jahres Trainer der Bayern und inzwischen Coach der englischen Nationalmannschaft, war in der vergangenen Saison ohne Titel geblieben und musste an der Säbener Straße daraufhin seinen Hut nehmen. Hoeneß hatte danach mehrfach öffentlich Kritik an Tuchel geübt, soll zu der Personalie dabei während einer internen Zusammenkunft auch von „einer Katastrophe“ für den Verein gesprochen haben.