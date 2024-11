Sahin? Ricken bezieht Stellung

Der Ex-Profi betonte aber auch, dass man „ehrlich“ sein müsse und den „Ernst der Lage“ kenne: „Wir müssen ergebnisorientiert denken.“ Aber: „Wir müssen jetzt auch nicht in Panik verfallen und uns von irgendwas treiben lassen.“

Verletzungsmisere schwächt den BVB

Der stark ersatzgeschwächte BVB hatte zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge kassiert und war dabei auch im DFB-Pokal in Wolfsburg ausgeschieden. Man sei mit der „Art und Weise“ nicht zufrieden, sagte Ricken. Man diskutiere im Verein aber „Lösungen und nicht irgendwelche roten Linien“.

„Wir wussten vor der Saison, dass wir einen Umbruch haben. Dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, haben wir natürlich nicht kommen sehen, aber wir nehmen das an und ich gehe da vorweg“, sagte der Coach in Bezug auf die Verletzungsmisere der Dortmunder.