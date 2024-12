FC Bayern: Der Ball liegt bei Müller

Das Jahr 2025 könnte bezüglich Kaderplanung das vielleicht wichtigste in der jüngeren Geschichte des FC Bayern werden. Zahlreiche Verträge laufen aus – darunter die so namhafter Spieler wie Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Leroy Sané .

Müller hat freie Auswahl

Im Falle einer nochmaligen Zusammenarbeit müsste Müller aber vermutlich in eine neue Rolle schlüpfen – wie so oft in seiner Karriere. Denn bereits jetzt ist klar: Der Oberbayer ist kein Stammspieler mehr. Seine Stärken werden aber trotzdem noch benötigt.

Müller beschäftigt sich mit Zukunft

Müller, der sich in der Vergangenheit gegen namhafte Konkurrenten wie James Rodríguez, Philippe Coutinho oder Mario Götze durchsetzen konnte, ist aktuell besonders als Mann gefragt, der noch mal Feuer in die Partie bringen soll. Und vor allem neben dem Platz ist er für den FC Bayern nicht zu ersetzen. Seine Strahlkraft ist enorm – sogar bei Fans, die eigentlich nicht zum Rekordmeister halten.

Erreicht Bayern alle Kaderziele?

Wie sähe also Müllers Rolle aus, falls er wirklich noch ein Jahr als Spieler dranhängen sollte? Kumberger hat dazu eine klare Meinung: „Wenn die Bayern all ihre Ziele in Sachen Kaderplanung erreichen – also zum Beispiel Florian Wirtz zu verpflichten und Paul Wanner kurz- und mittelfristig aufzubauen –, dann wird es wenig Platz für Müller geben.“