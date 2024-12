Leihe? Bayern-Juwel verrät Zukunftsplan

Der FC Bayern hat mit Adam Aznou ein großes Talent in seinen Reihen. Dieser bezieht nun Stellung zu Gerüchten über eine mögliche Leihe im Winter.

Der FC Bayern hat mit Adam Aznou ein großes Talent in seinen Reihen. Dieser bezieht nun Stellung zu Gerüchten über eine mögliche Leihe im Winter.

Adam Aznou gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Zuletzt kamen jedoch Gerüchte auf, dass der 18-Jährige die Münchner per Leihe im Winter verlassen könnte. Nun hat sich Aznou dazu geäußert.

„Im Moment möchte ich mich nicht verleihen lassen. Nur für sechs Monate ist das in meinen Augen nicht die beste Option“, sagte Aznou der Bild .

Eine Leihe könnte für den Außenverteidiger aber im Sommer wieder Thema werden: „Das hängt davon ab, wie die nächsten Monate bis Saisonende verlaufen und was dann das Beste für meine Entwicklung ist.“

Aznou gibt Debüt in Bundesliga und Champions League

Aznou zeigte in dieser Saison überzeuge Leistungen mit der U19 in der Youth League und durfte im November gegen Union Berlin sein Bundesliga-Debüt geben. Sogar in der Champions League kam er gegen Schachtar Donezk zum Einsatz.