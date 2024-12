Manuel Neuer: Müssen die Bayern auf einen Rücktritt hoffen?

Erneut hat sich der FC Bayern München früh aus dem DFB-Pokal verabschiedet – auch weil Manuel Neuer das erste Mal in seiner Karriere vom Platz fliegt. Neigt sich die Ära des Weltmeisters von 2014 langsam dem Ende entgegen?

Frustriert und enttäuscht verließ der 38-Jährige am späten Dienstagabend als einer der Ersten die Allianz Arena, nachdem der Rekordmeister kurz zuvor gegen Bayer Leverkusen aus dem Pokal ausgeschieden war . Der Grund: In seinem 867. Profispiel kassierte der Torhüter erstmals einen Platzverweis.

Keine 20 Minuten waren gespielt, als Neuer aus dem Strafraum eilte, um den pfeilschnellen Frimpong rechtzeitig am Schuss zu hindern. Das gelang ihm auch - allerdings nur, indem er den Niederländer mit voller Wucht zu Boden rammte. Im hohen Sportleralter trugen ihn seine Beine nicht mehr so schnell wie früher, er kam einen Schritt zu spät.

Zufall war das aber nicht. Vielmehr sei „die Situation mit der Roten Karte für Neuer“ geplant gewesen, ließ Jonathan Tah später verlauten. Doch der Weltmeister von 2014 fasste sich zur Verwunderung vieler Fans und Experten nicht an die eigene Nase.

„Die Zeit geht auch an Manuel Neuer nicht vorbei“

„Er läuft in mich rein und versucht, das dankend anzunehmen“, betonte Neuer bei Sky und sagte anschließend in der Mixed Zone: „Ich stand da. Ich habe keine aktive Foulsituation kreiert.“

Ob Neuer den Münchnern in den ganz großen Spielen überhaupt noch helfen kann? Mario Basler sieht trotz der fragwürdigen Aktionen keinen Grund, an Neuers Stellung zu rütteln, sagte aber auch, dass der Schlussmann der Bayern „nicht mehr die hundertprozentige Qualität wie vor fünf Jahren“ habe.

„Die Zeit geht auch an Manuel Neuer nicht vorbei“, schilderte Basler im Gespräch mit SPORT1 und nannte den gerade in Stuttgart spielenden Alexander Nübel als einzige echte Option für die langfristige Perspektive.

Im kommenden Sommer läuft das Arbeitspapier des gebürtigen Gelsenkircheners aus - und während die Verkündung der letzten Verlängerung 2023 bereits Ende November bekannt gegeben wurde, ist es in dieser Richtung still.

Jamal Musiala (Vertragsende 2026) und Joshua Kimmich (Vertragsende 2025) haben diesbezüglich absolute Priorität. Doch wie geht es mit Neuer weiter? Müssen die Bayern vielleicht sogar darauf hoffen, dass die Nummer eins freiwillig die Fußballschuhe an den Nagel hängt, um unangenehmen Dialogen aus dem Weg zu gehen?

Neuer und Nübel zusammen undenkbar

Dass es noch ein Jahr gibt, in dem sowohl Neuer als auch Nübel an der Säbener Straße trainieren, gilt als undenkbar. Zur Erinnerung: Während ihrer bislang einzigen gemeinsamen Zeit wurde im Sommer 2020 berichtet, der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic habe dem jungen Torhüter eine bestimmte Anzahl an Einsätzen schriftlich garantiert.