Schiri-Fehler beim Bayern-Tor? So sieht Süle die Aufreger-Szene

Es war der große Aufreger des Krachers. Jamal Musiala war „sehr stolz“ auf seinen Kopfball aus dem Lehrbuch zum 1:1-Endstand gegen Borussia Dortmund in der 85. Minute. Der Nationalspieler stand völlig frei im Strafraum und behielt die Ruhe. Das lag auch an der Szene, die sich unmittelbar zuvor abspielte. Niklas Süle bekam einen Freistoß von Leroy Sané ins Gesicht und lag auf dem Boden.

Süle nimmt Jablonski in Schutz

Nun äußerte sich Süle in den Vereinsmedien zur Situation - und machte dem Unparteiischen keine Vorwürfe: „Ich kenne die Regelschulung da nicht ganz. Ich bin da raus, von einer Fehlentscheidung zu reden - überhaupt nicht.“

Der Abwehrmann fügte an, dass er tatsächlich kurz orientierungslos war. „Ich kenne Leroy schon sehr, sehr lange und weiß, wie er die Dinger da reinprügelt und habe ihn in dem Moment voll in die Fratz bekommen. Ich bin dann leicht benommen liegen geblieben, weil es schon gescheppert hat. Ich habe das Tor leider nicht mitbekommen, habe nur die Bayern-Fans mitbekommen.“