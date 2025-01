Der Transfer-Gott der Bundesliga: Da können sich die Bayern strecken, wie sie wollen

Da können sich die großen Bayern oder der BVB strecken, wie sie wollen: Die besten Transfers der Bundesliga , und zwar in beide Richtungen, werden mittlerweile in Frankfurt gemacht.

Das Team um Sportvorstand Markus Krösche ist vielen Branchenriesen seit Jahren immer einen Schritt voraus und hat für Top-Abgänge, die die Eintracht wirtschaftlich wachsen lassen, direkt Nachfolger parat, die nicht nur ideal in die Mannschaft passen, sportlich wie menschlich, sondern nach einer Phase der Eingewöhnung auch selbst rasant an Wert gewinnen - und dem Klub damit doppelt helfen.

Eine Meisterleistung von Krösche

Da ist mal ein verlorenes Spiel vergleichsweise unwichtig: Mit dem Marmoush-Transfer zählen die Frankfurter schon jetzt zu den großen Gewinnern des Bundesliga-Jahres 2025. Denn, so rechnet die Branche, neben den sportlichem Wettbewerb, also dem, was unten auf dem Platz passiert, zählt im Profigeschäft vor allem das wirtschaftliche Ergebnis. Daran werden die Fußball-Unternehmen am Ende gemessen.