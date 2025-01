Droht Brandt jetzt das Sabitzer-Schicksal?

Borussia Dortmund steht vor der Partie in der Champions League in Bologna unter Druck. Ein Sinnbild der Krise ist ein BVB-Star, der vor wenigen Wochen noch als unantastbar galt. Ihm droht das Sabitzer-Schicksal.

„Für mich ist Jule in der Bundesliga auf dieser Position unter den Top 3“, erklärte Nuri Sahin nach dem Jahresabschluss gegen Wolfsburg (3:1), als Julian Brandt ein Tor selbst erzielte und ein weiteres vorlegte.

Der BVB-Trainer nannte seinen Offensivspieler in einer Reihe mit Jamal Musiala und Florian Wirtz und unterstrich damit Brandts Stellenwert für das Dortmunder Spiel.

Doch Fakt ist: Der 28-Jährige ist in der aktuellen Verfassung von dem Level der beiden Youngsters meilenweit entfernt. Brandt muss bei den kriselnden Dortmundern sogar um seinen Stammplatz fürchten.

BVB-Star Brandt legt furios los

Er legte dennoch eine Entwicklung hin. Er gewann in dieser Saison 47 Prozent seiner Zweikämpfe (vergangene Saison waren es nur 41%), ist deutlich lauffreudiger und legte mehr Sprints hin. Zudem ist Brandt der BVB -Spieler mit den meisten Torschüssen (65) und Torschussvorlagen (38).

Die Folge: War Brandt fit, stand er immer in der Startelf. Ähnlich wie in der vergangenen Saison unter Edin Terzic, wo er mit sieben Treffern und elf Vorlagen hinter Niclas Füllkrug zweitbester Scorer war. In 32 von 34 Partien kam er unter Terzic zum Einsatz.