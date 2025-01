FC Bayern: Eberl mit vielsagender Davies-Antwort!

Auf der Pressekonferenz am Freitag äußerte sich Bayern-Sportvorstand Max Eberl zur Frage, ob dies noch in dieser Woche der Fall ist: „Es ist kein Geheimnis, dass wir mit den Vertretern der Spieler, deren Verträge auslaufen, sprechen. Dass diese Woche etwas passieren wird, kann ich aber ausschließen. Heute ist Freitag, wir spielen morgen gegen Gladbach.“

Bayern-Star Davies unter Kompany ein wichtiger Faktor

Seit dem Frühjahr 2023 arbeitet der FC Bayern bereits an einer Vertragsverlängerung mit dem Kanadier, der zwischenzeitlich intensiv mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde. Unter Trainer Vincent Kompany stabilisierte sich Davies jedoch enorm und gehört in der laufenden Saison zu den Leistungsträgern.

„Rein sportlich ist es natürlich bedeutend, was Phonzie für uns geleistet hat. Ich habe gehört, was über ihn gesagt wurde vorher, aber ich habe einen Spieler gesehen, der Schritte macht und ganz wichtig für uns ist. Ich glaube, dass er in Zukunft noch besser werden wird“, betonte daher auch Kompany am Freitag.