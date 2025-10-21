FC Bayern: Pikante Sätze! Hier versteckt sich ein Seitenhieb gegen Tuchel

Raphael Weber 21.10.2025 • 12:43 Uhr Bei der Verkündung der Vertragsverlängerung von Trainer Vincent Kompany scheint Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen einen Seitenhieb gegen dessen Vorgänger auszuteilen.

War das noch einmal ein bewusster Seitenhieb gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel? Beim FC Bayern sind anlässlich der Vertragsverlängerung von Chefcoach Vincent Kompany durchaus pikante Sätze gefallen.

Den Belgier, gleich im ersten Jahr Meister mit den Münchner, haben die Bayern am Dienstag für zwei weitere Jahre bis 2029 an den Klub gebunden. Im Lob für Kompanys Arbeit versteckte sich bei CEO Jan-Christian Dreesen allerdings auch indirekte Kritik an Vorgänger Tuchel.

FC Bayern: Diese Worte gelten auch Tuchel

„Vincent Kompany hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – und der Funke ist richtig übergesprungen", wurde der Vorstandsvorsitzende Dreesen in der offiziellen Bayern-Mitteilung zitiert.

Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist auch, dass Dreesen jetzt auch mit Blick auf Kompany betont: „Unter seiner Führung ist eine echte Mannschaft gewachsen, die dominanten und attraktiven Fußball spielt.“

Großes Lob für Kompany

Die Verlängerung sei zudem auch ein Signal an die Spieler, ergänzte Dreesen und schwärmte: „Zudem schätze ich Vincents Besonnenheit: Er drängt sich nie in den Vordergrund und macht unsere Spieler mit seiner akribischen Arbeit besser.“

Kompany war in der Saison 2024/25 vom FC Burnley aus England an die Säbener Straße gekommen. Dort feierte er mit dem FCB die Meisterschaft in der Bundesliga. In diese Saison startete Kompanys Mannschaft mit elf Siegen aus elf Spielen.