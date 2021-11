FC Bayern "Behind the Legend" bei Amazon: Viel Eigenlob, Futter für die Hasser - eine Rezension

Am Ende einer seiner Ausführungen angelangt, sagt Franz Beckenbauer in meiner Lieblingsszene der Doku: „Das ist meine Meinung.“ Dann überlegt der Kaiser kurz und fügt an: „Und so ist es auch!“ Besser kann man diesen Verein eigentlich nicht beschreiben: Kaum hat der FC Bayern was gemeint, ist es schon Fakt.