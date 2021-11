FC Bayern: Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting, Cuisance mit Umdenken bei Corona-Impfung?

Bereits im Oktober soll es in der Kabine gekracht haben, nachdem Coach Nagelsmann positiv getestet worden war und in Quarantäne musste. „Ich habe es euch doch gesagt, dass Ihr euch impfen lassen sollt!“, soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Spox und Goal in Anwesenheit der betreffenden Spieler getobt haben.