PSG fliegt bei Real Madrid aus der Champions League - die Folgen für Mbappé, Neymar, Messi, Pochettino

Im Bernabeu-Stadion hatte die Mannschaft von Mauricio Pochettino in der ersten Stunde alles im Griff, sie war die klar bessere Mannschaft und endlich auf dem besten Weg, zu zeigen, dass diese Elf in der Lage ist, den Henkelpott in dieser Saison nach etlichen Versuchen endlich zu gewinnen. (BERICHT: PSG-Boss rastet aus - UEFA ermittelt)