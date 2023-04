Champions League: Hasan Salihamidzic hat die Bayern zerstört - Kolumne

Der Herbst war ruhig. Der Winter auch. Die Bayern gewannen eine Begegnung nach der anderen. Sie spielten die beste Champions-League-Saison aller Zeiten . Sie waren in der Bundesliga nicht ganz, aber doch vorne, und im DFB-Pokal standen sie im Viertelfinale. Alles lief ziemlich wie geschmiert. Dann, nach dem 1:2 in Leverkusen , hatte Hasan „Brazzo“ Salihamidzic, der Sportchef der Münchner, eine Idee.

Brazzo feuerte in der Länderspielpause Trainer Julian Nagelsmann, weil Thomas Tuchel auf dem Markt war. Das versetzte Fußball-Deutschland und damit auch mich in einen Schockzustand. Nagelsmann hatte nämlich in den fünfeinhalb Monaten zuvor ganze zwei Spiele verloren.