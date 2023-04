Champions League: Nach City-Gala - Noel Gallagher schwärmt von Duo

Gallagher kürt den „König des Nordens“

Noch bemerkenswerter war in Gallaghers Augen jedoch die Leistung von John Stones an diesem Abend. Der 28-Jährige wurde von Guardiola neben Rodri ins defensive Mittelfeld beordert. Aber Stones, der von der UEFA auch zum Man of the Match gewählt wurde, hat die Aufgabe mit Bravour gemeistert.

Bei all dieser Euphorie träumt der Rockmusiker sogar schon vom lang ersehnten Champions-League-Triumph in dieser Saison. Allerdings hätte dieser einen bitteren Beigeschmack für Gallagher. „Leider habe ich bei der Planung meiner Welttournee vergessen, die Weltmeisterschaft einzubeziehen (das CL-Finale findet sonst früher als am 10. Juni statt, Anm. d. Red.). Wenn also das Champions-League-Finale stattfindet, werde ich in Amerika sein.“