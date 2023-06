Irre! Haaland beeindruckt mit Transformation seit seinem Wechsel zu Manchester City

In 53 Spielen erzielte der Norweger 52 Treffer und schoss die Skyblues damit zu insgesamt drei Titeln. Haaland machte nach seiner Zeit in Dortmund nicht nur sportlich den nächsten Schritt, auch physisch konnte er sich auf das nächsthöhere Level bringen.

Haaland das Gegenstück zu Grealish

In seiner Debütsaison erzielte Haaland in der Premier League 36 Treffer und knackte damit den Rekord, den bisher Alan Shearer und Andy Cole innehatten. Seine Kritiker, die nach dem Wechsel noch an seiner Qualität zweifelten und es für schwer möglich hielten, dass der Stürmer direkt mit den Top-Stars in England mithalten könnte, ließ er allesamt verstummen.