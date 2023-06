Champions League: Haalands Lieblingstor ausgerechnet gegen den BVB

Unglaubliche 36 Tore in der Liga! Direkt in seiner ersten Saison bei Manchester City knackte er damit den ewigen Torrekord der Premier League .

Auch in der Königsklasse ließ es der Norweger ordentlich krachen: In zehn Champions-League-Spielen schenkte er den Gegnern zwölf Tore ein. Absoluter Höhepunkt: Haalands fünf Tore beim 7:0-Achtelfinalsieg über RB Leipzig .

Guardiola wechselte Haaland nach 5 Toren gegen Leipzig aus

Im Interview mit uefa.com sagte der City-Stürmer jetzt: „Ich denke das Tor gegen Dortmund war schön. Ich wollte schon immer so ein Tor schießen, also war es ein tolles Gefühl zu sehen, wie der Ball ins Netz ging.“ Es sei auch ein sehr wichtiges Tor gegen eine fantastische Mannschaft gewesen, die überall auf dem Feld Qualität habe, sagte Haaland.

In der Tat war das Tor nicht nur schön, sondern auch wichtig. In der Gruppenphase spielte Manchester City zuhause gegen den BVB. Kurz vor Schluss stand es 1:1 - Dortmund hatte sogar Chancen, die Citizens zu schlagen. Bis zu Haalands Traumtor .

Champions League: Haaland mit Traumtor gegen BVB

Es lief die 84. Minute, Joao Cancelo flankte aus dem linken Halbfeld mit einem feinen Außenrist-Pass an den Fünf-Meter-Raum. Dort flog Haaland mit beiden Füßen in Richtung des Ballas, versenkte die Kugel volley mit der linken Außenseite über BVB-Keeper Alexander Meyer im Tor. City gewann 2:1 .

Vor dem Champions-League-Finale am Samstag gegen Inter Mailand ( ab 21 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) zeigte sich Haaland zudem begeistert über seine Saison bei den Citizens. „Ich habe meine erste Saison hier in Manchester wirklich geliebt“, sagte der Norweger.

Sein Team lobte er in höchsten Tönen: „Es ist absolut unglaublich. Wir alle teilen den gleichen Hunger und den gleichen Wunsch, jeden Tag erfolgreich zu sein. Wir sind füreinander da und so muss es sein, wenn wir erfolgreich sein wollen.“

Von einem Finale in der Königsklasse habe er immer geträumt, es werde „eine Ehre sein, in diesem Spiel zu spielen“. Zu viel Euphorie will er aber noch nicht aufkommen lassen: Es gebe eine Aufgabe zu erledigen. „Wir hatten eine unglaubliche Saison, aber wir müssen sie so gut wie möglich beenden. Ich weiß, dass wir alle alles geben werden, um dieses Finale zu gewinnen. Wir müssen gegen eine sehr gute Inter-Mannschaft unser Bestes geben und freuen uns darauf, auf den Platz zu gehen.“