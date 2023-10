Boateng zum FC Bayern? Babbel skeptisch - "Eingeständnis ihrer schlechten Einkaufspolitik"

Markus Babbel hat am FC Bayern auch angesichts einer möglichen Rückkehr von Jérôme Boateng harsche Kritik geübt.

„Das ist ein Eingeständnis ihrer schlechten Einkaufspolitik. Es ist ein weiteres Puzzleteil, warum es in den letzten zwei Jahren allgemein so schwierig läuft. Da machen die Bayern einfach keinen guten Job“, sagte der frühere FCB-Profi und Ex-Nationalspieler bei SPORT1 .

„Das sind so viele Dinge, die nicht Bayern-like sind – und das irritiert mich total“, fügte Babbel an. „Gerade ein breiter, hochwertiger Kader, bestückt auch mit hochtalentierten jungen Spielen, war sonst doch immer Bayerns große Stärke.“

Der 51-Jährige fragt sich auch, „warum man ein Nachwuchsleistungszentrum für so viel Geld gebaut hat, wenn ja doch niemand nachkommt?“

Babbel kritisiert Leihgeschäft mit Stanisic

Babbel verwies dabei neben den Abgängen von Benjamin Pavard (Inter Mailand) und Lucas Hernández (Paris Saint-Germain) vor allem auf das Leihgeschäft um Josip Stanisic (Bayer Leverkusen): „Das ist nicht nachvollziehbar. Wenn das alles so eng auf Kante genäht ist, dann musst du doch einen aus deiner U23 haben, der Potenzial und die Qualität hat und den du an den Profi-Kader heranführen kannst.“

Der deutsche Rekordmeister lässt Jérôme Boateng seit Sonntag überraschend an der Säbener Straße mittrainieren - in der Hoffnung, der vereinslose und ablösefreie Weltmeister von 2014 (zuletzt bei Olympique Lyon nur Reservist) könnte den Kader-Engpass in der Defensive mildern.