Champions League: Einzelkritik zum FC Bayern - Kimmich-Reaktion auf Kritiker, Kane-Motor zündet spät

Der FC Bayern München baut den eigenen Champions-League-Rekord weiter aus und gewinnt das 16. Gruppenspiel in Serie. Beim 2:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul steht es lange Zeit 0:0. Trotz einiger defensiver Unaufmerksamkeiten zeigen die Münchener eine am Ende souveräne Leistung und ziehen als Gruppensieger vorzeitig in die K.-o.-Runde ein. Harry Kane wird mit seinem Doppelpack (80., 86.) zum Matchwinner. SPORT1 bewertet den FC Bayern in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Knüpfte an seine gute Leistung in Dortmund an, wo er eine Reus-Chance glänzend parierte. Diesmal verzweifelte Icardi an Neuer, der kurz vor der Pause in höchster Not gegen den argentinischen Torjäger rettete (43.). Beim Gegentor kurz vor dem Ende blieb Neuer jedoch chancenlos. SPORT1-Note: 2,5

Defensive teilweise wackelig, aber lange ohne Gegentor

NOUSSAIR MAZRAOUI: Erledigte seine Defensivaufgaben überwiegend ordentlich, entwickelte im Spiel nach vorne aber kaum Dampf. Hinzu kamen mehrere Konzentrationsfehler bei eigenem Ballbesitz. Eine ausbaufähige Vorstellung des Marokkaners. SPORT1-Note: 4

DAYOT UPAMECANO (bis 72.): Nahm das Selbstvertrauen nach seinem Treffer in Dortmund mit und blieb defensiv nahezu tadellos. Gewann viele Zweikämpfe und spielte auch gute Pässe hinten raus. SPORT1-Note: 2

MINJAE KIM: Licht und Schatten. Bärenstark in der Luft, gewann nahezu jedes Kopfballduell. Sah bei der einen oder anderen gefährlichen Gala-Aktion jedoch nicht immer sattelfest aus – und verlor auch das Laufduell gegen Bakambu vor dem Gegentreffer in der Nachspielzeit. SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Startete mit einem spektakulären Dribbling, das ihm viel Szenenapplaus einbrachte (7.). Fand generell mit dem Ball immer wieder gute spielerische Lösungen und schaltete sich aktiv ins Spiel nach vorne ein. Acht von elf gewonnene Zweikämpfen und fünf von sechs erfolgreiche Dribblings in Durchgang eins sprachen Bände. Doch nach dem Seitenwechsel baute Davies ab und hatte durchaus etwas Glück, nach einem Foul an Yilmaz nach einer guten Stunde nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. SPORT1-Note: 3

Kimmich-Reaktion auf Kritiker

AB 72. KONRAD LAIMER: Durfte in der Schlussphase neben Kimmich im Zentrum ran – und ließ sich dabei nichts zu Schulden kommen. Keine Bewertung

JOSHUA KIMMICH: Rotierte nach seiner Liga-Sperre für Laimer in die Startelf – und wurde seiner Rolle als Fixpunkt im Zentrum gerecht. Forderte und verteilte den Ball immer wieder klug und initiierte einige Angriffe. Belohnte sich mit seinem butterweichen Freistoß, den Kane zum 1:0 verwertete. Starke Antwort auf die jüngste Kritik. SPORT1-Note: 1,5

LEON GORETZKA: Wie in Dortmund aufmerksam gegen und energisch mit dem Ball. Präsentierte sich vor allem bei Umschaltmomenten stark, bereitete die beste Chance in der ersten Hälfte durch Sané mit einem perfekt getimten Pass vor (30.). Später in der Innenverteidigung ohne Fehl und Tadel. SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ (bis 72.): Nach effizienten Auftritten zuletzt diesmal eher glücklos. Blieb im Eins-gegen-Eins mit Gala-Keeper Muslera nur zweiter Sieger (14., 30.) und scheiterte auch mit einem Linkschuss aus knapp 16 Metern. Nach dem Seitenwechsel mit wenigen Aktionen. Tuchel nahm ihn knapp 20 Minuten vor dem Ende runter. SPORT1-Note: 3,5

Bis 72. MATHYS TEL: Bayerns Super-Joker stach wieder zu – diesmal als Vorlagengeber. Bereitete das 2:0 durch Kane vor. Keine Bewertung

Schockmoment um Musiala

JAMAL MUSIALA (bis 40.): Der Pechvogel des Abends. Kam gut ins Spiel, lieferte starke Dribblings, setzte einen Linksschuss knapp am Tor vorbei (28.) – und verletzte sich dann ohne gegnerische Einwirkung am linken hinteren Oberschenkel. Der 20-Jährige dürfte einige Wochen ausfallen. SPORT1-Note: 2,5

Ab 40. THOMAS MÜLLER: Ersetzte den verletzten Musiala, konnte sich spielerisch aber lange kaum auszeichnen – bis kurz vor dem Ende, als er den Pre-Assist zum 2:0 sammelte. SPORT1-Note: 3,5

KINGSLEY COMAN (bis 87.): Machte über die rechte Seite ordentlich Dampf, blieb in seinen Aktionen aber häufig unpräzise. Lieferte zumindest die scharfe Flanke, die zur Kane-Großchance kurz nach der Pause führte (53.). SPORT1-Note: 3,5

Ab 87. SERGE GNABRY: Durfte gegen Ende noch ein paar Minuten ran. Keine Bewertung