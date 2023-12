Champions League: Einzelkritik: Adeyemi zeigt es seinen Kritikern

Es war ein irres Chancenfeuerwerk, das Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain zündeten - mit einem am Ende gerechten 1:1.

Damit zieht der BVB als Sieger der Hammergruppe F ins Achtelfinale der Champions League ein. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier, wobei bei den Gastgebern vor allem der Einsatz und sein Torschütze herausstach. Die BVB-Spieler in der SPORT1-Einzelkritik

Gregor Kobel: Wie fast schon gewohnt einer der besten Dortmunder. Rettete mehrmals, wie in der 45. gegen Kolo Muani, glänzend. Beim 1:1 chancenlos. SPORT1-Note: 2

Ramy Bensebaini: Hatte defensiv viel zu tun. Ging meist als Sieger aus den Zweikämpfen. In der Spieleröffnung deutlich verbesserungswürdig, offensiv wenig zu sehen - außer beim Führungstreffer, als der Algerier mit seiner Einsatz gegen Hakimi weit in der PSG-Hälfte den Ball eroberte. SPORT1-Note: 3,5

Hummels bestätigt seine starke Form

Salih Özcan (bis 69.): Rieb sich als einzig gelernter 6er im Mittelfeld auf. Nahm jeden Zweikampf an, auch wenn es manchmal weh tat. Offensiv zwei gute Schusschancen. Machte bei seiner Auswechslung einen platten Eindruck. SPORT1-Note: 3

Marco Reus: An vielen Offensivaktionen des BVB beteiligt, oft aber ohne der zündenden, letzten Idee. Setzte sich in der 26. gut auf engstem Raum durch, scheiterte aber an Donnarumma. SPORT1-Note: 4

Niclas Füllkrug (bis 81.): Ohne große eigenen Chancen. Spielte aber sehr mannschaftsdienlich: Machte viele Bälle fest, legte das Tor von Adeyemi wunderbar und mit all seiner Erfahrung auf (51.). SPORT1-Note: 3

 06:39 Borussia Dortmund: Mario Basler stellt Hans-Joachim Watzke in Frage

Mats Hummels: War der Fels in der BVB-Abwehr. Grätschte und blockte pausenlos. Zudem versuchte er sich als Dauerbewacher von Mbappé, was nicht immer gelang. Zur Not half er sich auch mit cleveren Fouls weiter. Hätte in der 45. selbst fast das 1:0 geköpft. Bewahrte auch in brenzligen Situationen die Ruhe am Ball. SPORT1-Note: 2

Marius Wolf (bis 69.): Defensiv ordentlich, mit häufigem Offensivdrang. Leitete einige Angriffe des BVB über seine rechte Seite ein. Dass er bis kurz vor Anpfiff auf der Kippe stand, hat man nicht gemerkt. Seine Riesen-Chance in der 14. nach schöner Reus-Vorarbeit konnte er nicht nutzen. SPORT1-Note: 3

Julian Brandt: Sein erster Auftritt auf der 6er-Position. Arbeitete sich ins Spiel. Agierte als kreativer Antreiber, hatte viele Ideen nach vorne und überzeugte wie seine Kollegen mit Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Seine Standards wurden oft gefährlich. SPORT1-Note: 2

Adeyemi glänzt nicht nur als Torschütze

Niklas Süle: Verlässlicher Hummels-Partner in der Innenverteidigung. Rettete (nach eigenem Ballverlust) in der 18. mit einer spektakulären Grätsche kurz vor der Linie. Rückte nach der Einwechslung von Schlotterbeck (69.) auf die rechte Abwehrseite. Ließ hier kaum etwas zu. SPORT1-Note: 3

Karim Adeyemi (bis 81.): Biss sich gut in die Partie und zeigte seinen Kritikern, was in ihm steckt. Hatte viele heiße Duelle mit dem Ex-Bayern Hernandez. Offensiv ein ständiger Unruheherd, konnte oftmals nur durch Fouls gestoppt werden. Auch defensiv lieferte er eine ordentliche Leistung hab, war sehr umtriebig und giftig in den Zweikämpfen. Zudem Torschütze zum 1:0 (51.). SPORT1-Note: 2

Jamie Bynoe-Gittens (bis 60.): Immer bemüht, aber oft glücklos im Dribbling. Sorgte mit langen Tempoläufen mit Ball aber auch oftmals für Entlastung. Hätte noch entschlossener und selbstbewusster den Torabschluss wagen können – wie in der 2. Minute, als er frei vor Donnarumma noch quer zu Reus legen wollte. SPORT1-Note: 4

Ab 60. Donyell Malen: Läuferisch auf der Höhe, blieb offensiv aber weitestgehend blass. SPORT1-Note: 4

Ab 69. Nico Schlotterbeck: Fügte sich nach seiner Einwechslung defensiv gut ein. Ging in der 79. unnötigerweise zu hohes Risiko, ermöglichte Paris einen guten Konter. SPORT1-Note: 4

Ab 69. Marcel Sabitzer: Kam schwer in die Partie und leistete sich einige Fehlpässe. Nach und nach stabilisierte sich der Österreicher aber und half mit, den Gruppensieg zu festigen. SPORT1-Note: 4

Ab 81. Giovanni Reyna: SPORT1-Note: Ohne Bewertung.