Champions League: „Hat jemand Harry Kane gesehen?“ - Pressestimmen zum Bayern-Debakel bei Lazio

Der FC Bayern München verliert in Unterzahl gegen Lazio Rom (0:1). Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bleiben die Münchener zum zweiten Mal in Folge ohne eigenen Treffer und geben erstmals seit fünf Jahren in der Champions League keinen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

In den internationalen Medien ist die Überraschung groß. Cheftrainer Thomas Tuchel gerät zunehmend in die Kritik, doch auch Bayerns gewohnte Tor-Versicherung wird kritisch gesehen. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Die Lektion von Lazio und dem italienischen Fußball: Ideen schlagen Geld.“

„Bayern, was für eine Ohrfeige! Am Valentinstag versenkt ein perfekter Elfmeter des Ex-Dortmunders Immobile Tuchels Elf. Lazio nutzt Bayerns schwierige Phase aus. Vor allem in der zweiten Halbzeit verlieren die Münchner den wenigen Glanz, den sie in der ersten Phase gezeigt hatten.“

Corriere della Sera: „Lazio schafft das Wunder in Europa. Mit Seele, Herz und Organisation wird das Unmögliche möglich. Lazio demütigt die Bayern, die ein schwacher Riese sind. Diese Leistung wird noch lang in der Erinnerung der Lazio-Fans bleiben.“

Corriere dello Sport: „Immobile versenkt Bayern München an einem wunderbaren Abend. Lazio schafft das perfekte Spiel, ein Meisterwerk von Trainer Maurizio Sarri. Dieser Sieg ist kein Wunder, sondern eine Leistung, die haargenau geplant und umgesetzt worden ist.“

Tuttosport: „Immobile trifft und beflügelt Lazio, der Kapitän kämpft wie ein Löwe und verdient den Applaus seiner begeisterten Fans. Im Duell mit Harry Kane ist der Lazio-Stürmer der wahre Sieger.“

La Repubblica: „Tuchel muss eine weitere Niederlage innerhalb von drei Tagen einstecken. Er machte sich vor dem Spiel Sorgen wegen Sarris taktischer Erfahrung - mit Recht. Jetzt wird seine Lage noch komplizierter.“

Frankreich

L‘Équipe: „Bayern München stand im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf dem Rasen von Lazio Rom ohne Lösung da (0:1). Ein Foul des Franzosen Dayot Upamecano bescherte den Römern am Mittwochabend den entscheidenden Elfmeter.“

RMC Sport: „Niederlage gegen Lazio, Bayern München in der Krise.“

Le Parisien: „Schlechter Abend für die Bayern, die in Rom mit Platzverweis für Upamecano verloren haben.“

Spanien

Marca: „Zweite Niederlage und zweites Spiel in Folge ohne Torerfolg für die Bayern, die am Rande eines Dramas stehen. Der Einzug ins Viertelfinale ist ein Muss. In der Allianz müssen sie einen Rückstand aufholen, um Tuchel nicht in den Abgrund zu stürzen. Er ist bereits in Schwierigkeiten.“

As: „Lazio versenkt Bayern“

Mundo Deportivo: „Lazio verblüfft Bayern und setzt Tuchel mehr unter Druck“

Sport: „Harry Kane geht zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt leer aus“

Schweiz

Blick: „Wars das für Tuchel? Die Bayern taumeln auch in der Königsklasse.“

England

Daily Mail: „Harry Kanes Albtraumwoche mit Bayern München geht weiter, Dayot Upamecano kostet sein Team das Spiel und Leroy Sané ist einer der wenigen Lichter in einer miserablen Nacht“

Mirror: „Harry Pain! Harry Kane trifft bei Bayern Münchens letzter Niederlage nicht und setzt Thomas Tuchel unter Druck“

Goal: „Hat jemand Harry Kane gesehen?! Der Torjäger von Bayern München wird vermisst, während die Mannschaft von Thomas Tuchel eine schmerzhafte Champions-League-Niederlage gegen Lazio Rom erleidet“

The Athletic: „Der ‚Harry-Kane-Fluch‘ ist vielleicht nicht real, aber er wird immer noch Druck verspüren“

