FC Bayern: Trainer-Aus? Harry Kane verteidigt Thomas Tuchel

Beim FC Bayern läuft es aktuell alles andere als rund. In der Bundesliga ging das Topspiel gegen Bayer Leverkusen verloren, auch im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Lazio Rom setzte es eine Niederlage.

Starstürmer Harry Kane hat nach der Pleite in der italienischen Hauptstadt zur Trainerdiskussion um Thomas Tuchel Stellung bezogen und darüber gesprochen, wie die Probleme in den Griff bekommen werden sollen.

„Wir als Spieler müssen die Verantwortung übernehmen. Für uns gibt es nur den Weg nach vorne - wir können dieses Spiel nicht ändern, also müssen wir uns auf das Spiel am Sonntag freuen. Alles, was wir tun können, ist weiter zu arbeiten und uns gegenseitig zu pushen“, erklärte er bei TNT Sports auf die Frage, ob es fair ist, dem Trainer die Schuld für die Misere zu geben.