Mario Basler: "Bei Thomas Müller ist es vorbei"

Thomas Müller ist unbestritten eine lebende Ikone beim FC Bayern - doch ist der Offensivstar mit seinen 34 Jahren im derzeit so angeschlagenen Ensemble des Rekordmeisters noch zeitgemäß?

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

„Thomas Müller habe ich am Sonntag (beim 2:3 in Bochum, Anm. d. R.) mal speziell beobachtet. Ich wurde ja belächelt, als ich vor einem Jahr gesagt habe, dass es vorbei ist. Am Sonntag hat er gezeigt, dass es noch nicht einmal gegen Bochum reicht“, sagte Basler im Fantalk auf SPORT1.