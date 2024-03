Champions League: Real Madrid gegen RB Leipzig live im TV, Ticker und Stream

RB Leipzig träumt von der Sensation in der Champions League und will eine offene Rechnung begleichen. Auch Real Madrid geht mit Schiri-Frust in das Achtelfinal-Rückspiel im Bernabeu.

Der DFB-Pokalsieger hatte das Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid (0:1) unglücklich verloren. Ein früher Treffer von Angreifer Benjamin Sesko wurde dabei in einer überaus fragwürdigen Entscheidung aberkannt. Für Gerechtigkeit will RB im Rückspiel am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) im Estadio Santiago Bernabeu nun auf faire Weise sorgen. Das Weiterkommen gegen den Giganten aus der spanischen Hauptstadt wäre allerdings eine kleine Sensation.

Leipzig trifft auf ein wütendes Real. Denn bei den Madrilenen explodierte am vergangenen Wochenende ebenfalls der Schiri-Frust. Mitten hinein in die Flanke von Brahim Diaz ertönte in der Nachspielzeit beim FC Valencia (2:2) der Schlusspfiff. Der vermeintliche Siegtreffer von Jude Bellingham zählte zur kollektiven königlichen Empörung nicht.

RB selbstbewusst nach Madrid

Der Glaube, dass Leipzig die Königlichen aus dem Wettbewerb wird, lebt bei den Sachsen. Der Erfolg beim VfL Bochum in der Liga am Samstag (4:1) gab zusätzliches Selbstvertrauen. „So kann man auch Spiele in Madrid gewinnen, so gewinnt man eklige Auswärtsspiele“, sagte Raum.

Die Ausgangslage ist dennoch alles andere als optimal. Leipzig muss in die Offensive gehen und gegen Reals Starensemble das Risiko wagen. Man sei in der „Angriffsposition“, sagte Raum, „aber die gefällt uns. Von solchen Spielen träumt man als kleines Kind auf dem Bolzplatz.“

In der Bundesliga liefert sich Leipzig derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Borussia Dortmund um den vierten und letzten Champions-League-Platz. Der BVB liegt nach 24. Spieltagen mit 44 Punkten einen Zähler vor den Sachsen.

In der spanischen La Liga führt Real die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Girona an, der FC Barcelona rangiert auf Rang drei.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy - Camavinga, Kroos - Fede Valverde, Bellingham - Brahim Diaz, Vinicius Junior

RB Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Lukeba, Raum - A. Haidara, X. Schlager - Dani Olmo, Xavi - Openda, Sesko

So können Sie Real Madrid - RB Leipzig live im TV und Stream verfolgen:

ManCity empfängt Kopenhagen

Im zweiten Spiel am Mittwoch empfängt Manchester City den FC Kopenhagen. Das dänische Überraschungsteam geht das Rückspiel im Achtelfinale beim übermächtigen Titelverteidiger gelassen an. „Was haben wir zu verlieren? Nichts!“, sagte Sportdirektor Peter Christiansen vor dem Duell am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER): „Wir spielen frei und frech auf, in dem Wissen, solche Teams ärgern zu können.“

Schon im Hinspiel leisteten die Dänen im heimischen Parken-Stadion großen Widerstand, mussten sich aber letztlich vor allem aufgrund der Klasse von Kevin De Bruyne mit 1:3 geschlagen geben. Das Weiterkommen erscheint deshalb fast unmöglich - auch, weil der englische Meister seit 29 Heimspielen in der Königsklasse ungeschlagen ist.