FC Bayern vs. Arsenal: Champions League live im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern München und der FC Arsenal spielen am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League (21 Uhr im LIVETICKER ) um den Einzug ins Halbfinale.

Nach dem Hinspiel ist weiterhin alles offen. Die Bayern hatten am vergangenen Dienstag den „Gunners“, die zu dem Zeitpunkt noch Tabellenführer in der Premier League waren, ein 2:2 abgerungen .

Um unter die besten Vier Europas zu kommen, braucht es im Rückspiel in der Allianz Arena jedoch nochmal eine Leistungssteigerung - so sieht es zumindest Trainer Thomas Tuchel: „Wir brauchen wieder alles! Die gleiche Hingabe und Leidenschaft, die gleiche taktische Disziplin. Wahrscheinlich noch einen Ticken mehr. Wir müssen unsere beste Seite zeigen.“

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

So können Sie Bayern vs. Arsenal live im Stream und Ticker verfolgen:

FC Bayern mit Respekt vor Arsenal

Zwischen den beiden Aufeinandertreffen ist allerdings einiges passiert. Der deutsche Rekordmeister musste trotz eines 2:0-Erfolgs über Köln Bayer Leverkusen nun endgültig zur Meisterschaft gratulieren. Arsenal rutschte in England auf Platz zwei zurück. Die Londoner verloren gegen Aston Villa , das unter Trainer Unai Emery zu den Überraschungen der Liga zählt, mit 0:2.

Warum nicht immer so? Die zwei Gesichter des BVB

Warum nicht immer so? Die zwei Gesichter des BVB

Nichtsdestotrotz erwartet Tuchel ein äußerst schweres Spiel für seine Mannschaft: „Wir spielen gegen eine der stärksten Mannschaften der Premier League. Es macht Spaß, Arsenal zuzuschauen. Du kannst jedes Mal was lernen, das ist die höchste Stufe.“

FC Bayern München vs. FC Arsenal: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayern-Stürmer Kane gegen Arsenal besonders motiviert

Auch in London vertraut man auf die eigenen Stärken. „Wir haben einen so guten Kader mit guten Spielern, die Spiele entscheiden können. Wir haben uns als Team weiterentwickelt. Wir sind immer noch in einem wirklich guten Moment“, bringt Flügelspieler Leandro Trossard eine Kampfansage mit nach München.