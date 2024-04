Heftige Kritik an PSG-Coach Enrique: "Das ist Kinder-Überraschung"

Dem Pariser Star-Ensemble um Superstar Kylian Mbappé droht einmal mehr das vorzeitige Aus in der Königsklasse . Zwar konnten die Pariser zunächst einen 0:1-Rückstand drehen, zogen gegen den FC Barcelona dann aber doch mit 2:3 den Kürzeren. Kylian Mbappé blieb völlig blass, die französischen Presse geht aber vor allem Luis Enrique an den Kragen.

Für RMC -Sport-Journalist Daniel Riolo ist der PSG-Coach maßgeblich für die Pleite verantwortlich. Für Kopfschütteln sorgte bei diesem vor allem die Aufstellung. „Man hat die Elf von Luis Enrique nicht verstanden. In Spanien geht es ihnen wie mir, niemand hat etwas verstanden. Vielleicht werden wir hier weiterhin sagen, dass wir ein Genie an der Spitze des Vereins haben“, stichelt Riolo.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Hat sich Luis Enrique vercoacht?

Enrique hätte sich laut dem französischen Journalisten vielmehr an Xavi orientieren sollen, der seinen Spielern klare Rollen eingeimpft habe. „Kann mir jemand erklären, wozu das gut ist? Ich frage seit sechs Monaten, wozu das gut ist! Wann hat es geklappt? Xavi spielt ein einfaches 4-3-3, bei dem jeder auf seiner Position ist.“ Luis Enrique hingegen ändere ständig etwas. Die Fehler des PSG -Coaches machte Riolo er vor allem an zwei Personalien fest.

Einen weiteren taktischen Fehler habe der 53-Jährige im Angriff gemacht. „Mbappé spielt gerne mit einer Neun, so kannst du ihn am besten in Position bringen.“