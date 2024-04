Niclas Füllkrug: Wird BVB-Stürmer zum doppelten Problem?

Wird Füllkrug zum doppelten Problem?

Dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit darf der BVB weiter vom Halbfinale der Champions League träumen. Doch gerade der Beginn gegen Atlético Madrid war besorgniserregend. Dass die Dortmunder dermaßen unter die Räder kommen, liegt auch an ihrem Stürmer. Füllkrug ist in einem Formtief und könnte zum doppelten Problem werden.