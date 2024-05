Champions League: BVB-Fahrplan zum Finale gegen Real Madrid

Der Countdown läuft! Am Samstag steht für Borussia Dortmund das Highlight der Saison an: das Endspiel in der Champions League im Londoner Wembley-Stadion gegen Real Madrid (Borussia Dortmund - Real Madrid, Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 3:1-Triumph 1997 gegen Juventus Turin und der 1:2-Pleite 2013 gegen den FC Bayern ist es für den BVB das dritte Endspiel in der Königsklasse – und erneut gehen die Schwarz-Gelben als Außenseiter in die Partie. Eine Rolle, die ihnen behagt, wie sie im Viertelfinale gegen Atletico Madrid und im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain unter Beweis gestellt haben.

„Wenn man es schafft, fällt viel von einem ab, obwohl wir als Borussia Dortmund nicht den großen Druck hatten wie Paris oder andere Vereine, die über Jahre das große Ziel hatten, ins Finale zu kommen“, erklärte BVB-Legende Marco Reus, der den Verein nach dieser Saison verlassen wird.

Reus: „Es ist unbeschreiblich“

„Wir sind nach 1997 und 2013 wieder da und für uns, für den Verein, für die Region ist es etwas Besonderes“, fügte Reus hinzu. „Es ist unbeschreiblich, dass der Name Borussia Dortmund im Finale steht, weil es das größte Spiel ist, das man im Vereinsfußball erreichen kann. Es herrscht eine große Vorfreude.“

Während der spanische Meister sein letztes Saisonspiel in La Liga gegen Betis Sevilla (0:0) erst am vergangenen Samstag bestritt, hat der BVB nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 zum Saisonabschluss in der Bundesliga am 18. Mai eine Woche mehr Zeit zur Vorbereitung auf den großen Showdown.

Feiert Marco Reus zum BVB-Abschied seinen größten Triumph?

Nach zwei freien Tagen nach dem Darmstadt-Spiel nahm der BVB die Vorbereitung auf das Finale auf – auf ein Trainingslager verzichtete Trainer Edin Terzic. Dafür stand auch der Spaßfaktor im Mittelpunkt, so spielten Reus und Co. auch die neue Trendsportart Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash.

„Wir brauchen gute Trainingseinheiten, eine starke Fokussierung“, betonte Sportdirektor Kehl. „Wir werden uns richtig gut auf das Spiel vorbereiten. Am Ende braucht es eine Menge Leidenschaft, eine Menge Kampf. Wir spielen gegen Real Madrid und daher werden wir unheimlich viel Herz brauchen.“

Freitagmittag Abflug nach London

Am Samstag bestritt der BVB ein Testspiel gegen die eigene U23, ehe zwei weitere freie Tage folgten. Am Dienstag geht es in Dortmund mit dem Media Day, wo sich die Profis den Fragen der internationalen Journalisten stellen, in die heiße Phase.

Am Freitagmittag fliegt der BVB-Tross dann nach London, wo im Wembley-Stadion die Pressekonferenz (20 Uhr deutscher Zeit) sowie das Abschlusstraining (20.45 Uhr deutscher Zeit) abgehalten werden.

Bei Triumph: Jubelkorso durch die Innenstadt

Fans, die nicht in London vor Ort sind, können das Spiel gegen Real an einem der drei Public-Viewing-Orte verfolgen (Festplatz Fredenbaum an der Ebertstraße, Hansaplatz sowie Westfalenhallen 3 und 4).

Im Falle eines Triumphs soll es am Sonntag einen Jubelkorso durch die Innenstadt geben. Der Truck mit den Spielern startet am Borsigplatz – der Ort, an dem der BVB vor knapp 115 Jahren gegründet wurde. Um 16.09 Uhr soll sich der Konvoi in Bewegung setzen.